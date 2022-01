TSV-Sieg im ersten Testspiel

Kerscher-Team setzt sich gegen Eintracht Kirchheim/Dirgenheim durch

Der TSV 1861 Nördlingen konnte sein erstes Vorbereitungsspiel dieses Jahres siegreich gestalten. Auf dem Rasenplatz in Trochtelfingen siegten die TSV-ler gegen den württembergischen Bezirksligisten TSV Eintracht Kirchheim/Dirgenheim mit 4:1. TSV-Trainer Daniel Kerscher setzte insgesamt 18 Spieler ein. Vom Stammpersonal fehlten die beiden Angreifer Alexander Schröter und Simon Gruber.

Die Rieser hatten die ersten Chancen durch Stefan Mayer, der zweimal an Torwart Paul Engelmann scheiterte (17./22.). Außerdem traf Jakob Mayer den Pfosten (22.) und eine Volleyabnahme von Jonathan Grimm flog drüber. Die Nördlinger gingen nach 24 Minuten in Führung, als Grimm eine Ecke von Nicolai Geiß einköpfte. Nur drei Minuten später erhöhte Stefan Mayer nach einem Querpass von Grimm auf 2:0 und weitere sechs Minuten danach köpfte Jakob Mayer nach Flanke von Manuel Meyer zum 3:0 ein. Noch vor dem Halbzeitpfiff von Schiedsrichter Norbert Libotean (SG Schretzheim) konnte der Bezirksligist durch einen von Christoph Schindele verwandelten Elfmeter auf 1:3 verkürzen. Okan Kaya war von Felix Käser gefoult worden. Mirko Puscher hatte die ersten Gelegenheiten der zweiten Hälfte (58./63). Marc Hertlein wurde in der 67. Minute nach wiederholtem Foulspiel mit gelb-rot des Feldes verwiesen. Dennoch gelang Mirko Puscher in der 89. Minute der Treffer zum 4:1-Endstand.

TSV Nördlingen Behrens (ab 46. Martin); Schmidt (ab 46. Schüler), Sandmeyer (ab 46. Bosch), Käser, Grimm (ab 46. Puscher), Geiß, Stefan Mayer (ab 46. Taglieber), Meyer (ab 46. Dammer), Perfetto, Jakob Mayer (ab 46. Knöpfle), Hertlein.

Der TSV vermeldet unterdessen einen Neuzugang während der Winterpause, wobei es sich genau genommen um einen Rückkehrer handelt: Der 21-jährige Marc Hertlein spielte bereits von 2016 bis zur Winterpause 2018/19 in der B- und A-Jugend beim TSV Nördlingen. Seit der Rückrunde der Saison 2018/19 spielte er bei der SpVgg Altisheim/Leitheim in der Kreisliga. In der laufenden Saison absolvierte er zwölf der 16 Spiele des KreisligaSchlusslichts. Hertlein kennt bereits einige TSV-Spieler; in der Jugend waren Stefan Mayer, Leon Lechner, Simon Lösch, Jonathan Grimm und andere seine Mannschaftskameraden. Hertlein ist sowohl im defensiven Mittelfeld als auch in der Abwehrkette einsetzbar. Er wohnt in Flotzheim.