TSV-Trainer Karl Schreitmüller: „Was will man mehr?“

Plus Der TSV Nördlingen setzt seine erfolgreiche Phase in der Bayernliga fort und gewinnt auch gegen den FC Ismaning. Der Trainer der Rieser ist voll des Lobes

Zum ersten Mal überhaupt in der Bayernliga gewann der TSV Nördlingen beim FC Ismaning. Das frühe Tor (4. Minute) von Julian Brandt und das späte Tor (88.) von Sasa Maksimovic ermöglichten einen 2:1-Sieg der Rieser. Es war der dritte Auswärtssieg der laufenden Saison. Von den sechs vergangenen Spielen wurden fünf gewonnen.

Der FC Ismaning hat in den vergangenen zwei Wochen mehr erlebt als andere Fußballvereine in drei Jahren. Zwei Siege, einen Mölders-Tobsuchtsanfall, Entlassung der sportlich Verantwortlichen, Präsidenten-Rücktritt und dazu die böse Pleite bei Türkspor Augsburg. Und jetzt auch noch die fünfte Heimniederlage.