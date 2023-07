TSV-U14 schneidet bei Jugendturnier gut ab

Plus Bei einem Qualifikationsturnier schneidet die Nördlinger U14 gut ab. In den Partien geht es auch gegen den TSV 1860 München und den FC Bayern München.

Gleich zu einem ersten Härtetest früh in der Vorbereitung reiste kürzlich die neue Fußball-U14 des TSV Nördlingen nach Augsburg. Unter der Leitung des bereits letztjährigen U14-Trainerteams Martin Falch und Max Langer stand erst ein Qualifikationsturnier und die eventuelle Endrunde auf dem Plan. Am ersten Tag glückte den Riesern ein guter Start ins Turnier, als der FC Stätzling im ersten Spiel 2:0 hochverdient geschlagen wurde. Beide Tore erzielte Ben Müller.

Aufgrund der hohen Temperaturen waren viele personelle Wechsel unabdingbar, wodurch in der Folge der Spielfluss leicht verloren ging. Nach einer unnötigen 0:1-Niederlage gegen den ASV Dachau und einem unglücklichen 1:1 gegen den MSV Bajuwaren (Torschütze Müller) mussten die Nördlinger das letzte Spiel gegen den TSV Grünwald gewinnen, um noch das Halbfinale zu erreichen. Den Ernst der Lage erkennend, zeigten die Schützlinge von Falch und Langer von diesem Zeitpunkt an wieder ihr Gesicht des ersten Spiels und gewannen mit 2:1. Muhammed Temizel und Müller waren die Torschützen.