Nach frühem Rückstand: TSV-U17 verliert Auswärtsspiel gegen Cham mit 1:4

Die Fußball-U17-Junioren des TSV Nördlingen bleiben auch nach dem neunten Spieltag der Landesliga Süd auf einem Abstiegsplatz. Beim ASV Cham unterlagen die Temizel-Schützlinge 1:4; es war die dritte Auswärtsniederlage der laufenden Saison.

Nach gutem Beginn und einer ersten Chance durch Muhammed Temizel folgte schon in der fünften Minute der erste Nackenschlag, als nach einem Abspielfehler im Spielaufbau der gegnerische Stürmer Sebastian Welk nur noch einschieben musste. Die Rieser brauchten zehn Minuten, um sich wieder zu fangen und hatten durch Gregor Seefrieds Kopfball die große Chance zum Ausgleich, aber ein Abwehrspieler auf der Linie vereitelte den Torerfolg.

Nördlinger U17 kommt nochmal ran, kassiert aber dann das nächste Tor durch Cham

Im Gegenzug fiel dann das zweite Gegentor in der 17. Minute, als eine Flanke von der rechten Seite unhaltbar abgefälscht wurde. Zehn Minuten vor der Pause stellte Trainer Kazim Temizel um und die Nördlinger kamen besser ins Spiel, hatten aber keine klaren Chancen mehr, auch als ein klarer Elfmeter nicht gepfiffen wurde.

Nach der Pause drängten die Nördlinger auf den Anschlusstreffer, aber Temizel visierte mit einem indirekten Freistoß nur die Latte an (46. Minute). Überraschend gelang dann in der 51. Minute das 2:1, als Ben Müller einen zweifelhaften Elfmeter verwandelte. Aber bereits fünf Minuten später fiel das 3:1, erneut durch ein Eigentor. Die Rieser spielten weiter nach vorne, aber das Tor fiel auf der Gegenseite, als Emil Misslinger einen ungeschickten Einwurf ausnutzte und zum Endstand von 4:1 traf (70. Minute). „Wenn wir mit so vielen individuellen Fehlern und Eigentoren unsere Gegner stark machen, dann kann man so ein Spiel nicht gewinnen“, meinte TSV-Trainer Kazim Temizel nach dem Spiel. Das nächste Spiel findet am kommenden Sonntag um 11.30 Uhr im heimischen Sportpark gegen SV Olympiadorf München statt. (jos/jais)



TSV Nördlingen U17: Dibrani; Boko, Lorenz Braun, Lukas Braun, Brenner, Chahardoli, Dzaparov, Eisen, Elbizim, Gebel, Gebhardt, Merz, Müller, Reitsam, Seefried, Temizel, Wagner.