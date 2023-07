Fußball

13:17 Uhr

TSV verliert zweites Saisonspiel: "Wir sind selbst schuld"

Plus Trainer Karl Schreitmüller hätte sich vor allem in der ersten Halbzeit eine bessere Chancenverwertung gewünscht. Das letzte TSV-Tor fällt zu spät.

Von Klaus Jais

Nach der 2:3-Niederlage des Fußball-Bayernligisten TSV Nördlingen gegen den FC Gundelfingen war die Stimmung im Gerd-Müller-Stadion vor einer Gewitterkulisse denkwürdig: Die Älteren verfielen in Melancholie, ein Teil diskutierte über die Ursachen, andere suchten Zerstreuung mithilfe von Kaltgetränken. Und die Gäste feierten nicht nur den ersten Auswärtssieg dieser noch jungen Saison, sondern es war gleichzeitig der erste Punktspielsieg des FCG über den TSV seit fast neun Jahren: Am 15. August 2014 hatte der FCG 3:0 gegen den TSV gewonnen (in der Landesliga Südwest).

Die Partie begann vor 560 Zuschauern ausgeglichen mit wenig Abschlüssen beiderseits. Es dauerte bis zur 17. Minute, als Manuel Meyer das Tor verfehlte und fünf Minuten später schoss Jens Schüler bei einem Freistoß weit über das Ziel hinaus. Der erste gelungene Angriff führte nach 24 Minuten zum 1:0 für die Rieser: Meyers Pass vors Tor hatte genau die richtige Länge und den richtigen Schnitt, sodass Alexander Schröter am langen Pfosten vollstrecken konnte. Nördlingens Abwehr stand sicher und ließ nichts zu, was der Erwähnung wert gewesen wäre.

