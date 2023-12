Fußball

U13-Mannschaften spielen 23. Manfred-Ottenweller-Cup

Plus Zehn D-Jugend-Fußballmannschaften messen sich in der Hermann-Keßler-Halle. Zum zweiten Mal wird das Turnier ohne seinen Namensgeber stattfinden.

Von Klaus Jais

Mit einem guten Teilnehmerfeld findet an diesem Donnerstag, 28. Dezember, das 23. Hallenfußball-Turnier um den Manfred-Ottenweller-Cup in der Hermann-Keßler-Halle statt. Am Start sind ab 15 Uhr insgesamt zehn U13-Mannschaften, die in der Bezirksoberliga, Kreisliga, Kreisklasse spielen, bzw. Mannschaften, die in der NLZ-Förderliga antreten. Im Eröffnungsspiel stehen sich die TSG Nattheim und der TSV Nördlingen Blau gegenüber.

Weitere Mannschaften dieser Gruppe sind der FC Gundelfingen I, SG TSV Hainsfarth und der FC Lauingen. In der anderen Gruppe sind am Start: TSV Nördlingen Weiß, FC Gundelfingen II, TSV Meitingen, JFG Riesrand Nord Oettingen und JFG Jura Nordschwaben. Jedes der 20 Gruppenspiele geht über zehn Minuten, sodass gegen 19 Uhr die Gruppenphase beendet sein wird. Um 19.08 Uhr beginnen die Platzierungsspiele und das Finale ist auf 20.20 Uhr terminiert.

