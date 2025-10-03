Wichtiger Heimsieg für Nördlingens Fußball-U15

Ihre ersten drei Punkte in dieser Bayernligasaison hat die Fußball-U15 des TSV Nördlingen mit einem verdienten 3:0-Heimerfolg gegen die SGV Nürnberg-Fürth 1883 eingefahren.

Die erste Möglichkeit zur Führung hatten allerdings die Gäste nach zehn Minuten, als ein Freistoß aus 20 Metern ans Lattenkreuz der Einheimischen krachte. In Spielminute 16 dann das 1:0 für die Gastgeber durch Stefaniks Freistoß aus 25 Metern. Das 2:0 für die Rieser nach 26 Minuten erzielte Theo Wolf nach einer kurz ausgeführten Ecke. 180 Sekunden später gar der dritte Heimtreffer, wiederum durch Wolf, der nach Kobers Weitschuss abstauben konnte. Mit diesem Ergebnis ging es auch in die Halbzeitpause.

Fußball-U15-Bayernliga: Jakob Langer hält Nördlingens Heimsieg gegen Nürnberg-Fürth fest

Gleich mit ihrem ersten Angriff in Halbzeit zwei hätten die Gäste verkürzen können, doch mit vereinten Kräften konnten die Gastgeber den Abschluss noch blocken. Nach 50 Minuten hätten die Rieser alles klarmachen müssen. Auf der rechten Seite spielten sich Kai Kober und Emil Eisen durch, Eisens Hereingabe schob Luis Schildenberger aber am Gästetor vorbei. In der verbleibenden Spielzeit hatten die Gäste zweimal noch die Gelegenheit heranzukommen, scheiterten aber am Heimkeeper Jakob Langer. „Für uns ein enorm wichtiger Sieg nach zwei Niederlagen zum Auftakt. Die Mannschaft hat sich den Dreier verdient. Wir hatten heute auch das Spielglück, konnten auch mal in Führung gehen, haben aber auch definitiv noch Verbesserungspotential“, so TSV-Coach Markus Leister. (AZ/jais)

TSV Nördlingen U15: Langer (TW); Dammer, Zinsmeister, Schwamm (36. Schildenberger), Kober, Kirchenbaur, Berie, Spielberger (23. Wolf), Gießl (57. Leimer), Eisen (66. Baumann), Stefanik (70. Rößner); ETW Betz