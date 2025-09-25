Wieder eine Auswärtspleite für die Nördlinger Fußball-U15

Ohne Punkte ist die Fußball-U15 des TSV Nördlingen von ihrem Auswärtstrip beim TSV Kottern zurückgekehrt. In einem Bayernligaspiel zwischen zwei schwachen Mannschaften waren die Rieser die noch schwächere. Am Ende stand eine 0:1-Niederlage.

In den ersten 15 Minuten spielte sich das Geschehen zumeist in der Hälfte der Gastgeber ab, ohne dass sich Nördlingen Tormöglichkeiten erarbeiten konnte. Mit ihrem ersten Torschuss gelang den Einheimischen nach 16 Minuten der Führungstreffer, als die Rieser den Abschluss aus 16 Metern zentral vor dem Tor nicht konsequent blocken konnten. Danach plätscherte das Spiel bis zur Pause vor sich hin.

Fußball-U15-Bayernliga: Kein Aufbäumen des TSV Nördlingen in Kottern

Wer gehofft hatte, dass sich die Rieser aufrappeln, wurde enttäuscht. Vereinzelt sah man das Bemühen, zum Ausgleich zu kommen, aber richtig gefährlich waren die jungen Nördlinger nicht. Im Gegenteil: Durch katastrophale Fehler im Spielaufbau hatten die Gastgeber mehrmals die Möglichkeit, auf 2:0 oder gar 3:0 zu erhöhen. Entweder hielt Keeper Lemmy Betz die Gäste durch gute Paraden im Spiel oder Kottern vergab kläglich. Ein vertretbarer Elfmeterpfiff kurz vor Spielende blieb Nördlingen verwehrt. So blieb es bei der bitteren 0:1-Niederlage.

Fazit von Nördlingens Trainer Markus Leister: „Wir haben es wieder nicht geschafft, uns Tormöglichkeiten zu erarbeiten, und daher verwundert es auch nicht, dass wir in zwei Spielen noch keinen eigenen Treffer markieren konnten. Wieder haben wir im Defensivverhalten sehr ungenügend verteidigt, sodass auch ein schwacher Gegner es schafft, uns einen einzuschenken und sogar noch mit drei Punkten belohnt wird. Diese Niederlage tut richtig weh, da die Allgäuer sicherlich schlagbar gewesen wären.“ Am Sonntag, 28. September, empfangen die Rieser den SGV Nürnberg-Fürth 1883. Spielbeginn ist um 11 Uhr im Rieser Sportpark. (AZ/jai)

TSV Nördlingen U15: Betz; Dammer, Kober, Schwamm, Berie, Kirchenbaur (53. Schildenberger), Gießl (65. Geiger), Eisen, Leimer (45. Baumann), Stefanik, Wolf (42. Rößner); Langer (ETW)