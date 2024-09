Glanzloser Sieg für Nördlinger U15 in Neumarkt

Drei Punkte aus dem ersten Auswärtsspiel beim ASV Neumarkt hat die Fußball-U15 des TSV Nördlingen mit ins Ries gebracht. 3:0 siegten die Schützlinge der Trainer Markus Leister/Fritz Strauß in der Oberpfalz.

Nach fünfminütigem Abtasten hatten die Gastgeber wie aus dem Nichts die Möglichkeit in Führung zu gehen, als der einheimische Stürmer im Eins-gegen-Eins am Nördlinger Torsteher Nevio Pugel scheiterte (8.). Nach zehn Minuten der erste gelungene Angriff der Gäste, als sich Muhammed Temizel auf der rechten Seite behauptete und der mitgelaufene Viktar Bely seine Hereingabe zum 0:1 verwerten konnte. Gleich im Anschluss wieder die gleiche Ballstafette über dieselben Akteure, jedoch konnte diesmal der einheimische Schlussmann klären.

Fußball-U15-Bayernliga: Nördlingen-Trainer Leister ist froh um drei Punkte gegen Neumarkt

Durch Nördlinger Unachtsamkeiten kamen die Gastgeber zu einigen Eckbällen, die aber kaum für ernsthafte Gefahr sorgten. In dieser Phase waren kaum Ballstafetten über mehrere Stationen zu sehen, wodurch das Spiel sehr zerfahren wirkte. Nach 22 Minuten agierte der TSV endlich zielstrebig und kombinierte schnell über die rechte Seite, Ben Müller machte das zweite Tor aber nicht. Soweit war es erst, als Jakob Ott einen klasse Ball über die Neumarkter Kette spielte und der einlaufende Maxim Rolev aus 14 Metern direkt verwandelte (31.). Kurz vor der Halbzeit wieder eine schnelle Kombination über die rechte Seite, mit einem tiefen Ball Richtung Außenlinie, den der einheimische Torhüter nur ungenügend klären konnte. Temizel reagierte gedankenschnell, nahm das Rund direkt und schlug es in den Strafraum, wo Müller per Kopf aus zwölf Metern ins verwaiste Tor zum 3:0-Pausenstand traf.

Nach der Pause hatte der TSV das Spiel zwar im Griff, machte sich aber das Leben immer wieder durch unsauberes Passspiel selbst schwer. Dennoch waren noch Möglichkeiten durch Müller, Rolev, Temizel vorhanden. Fazit von Trainer Leister: „Sicherlich drei verdiente Punkte, aber fußballerisch war das kein Leckerbissen von uns. Dazu waren wir einfach viel zu schlampig. Am Ende zählen die drei Punkte gegen einen Mitkonkurrenten um den Klassenerhalt.“

TSV Nördlingen U15: Pugel; Bachmann, Ott, Maurer, Wagner, Rieger, Randi (ab 36. Rothbauer), Temizel (ab 55. Fromann), Bely (ab 58. Stüber), Rolev (ab 65. Kempter), Müller (ab 67. Weiss). ETW: Scholz.