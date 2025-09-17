Enttäuschender erster Auftritt der Nördlinger Fußball-U15

Eine verdiente 0:2-Niederlage hat die Fußball-U15 des TSV Nördlingen im ersten Bayernliga-Punktspiel der Saison 2025/26 bei der JFG Wendelstein einstecken müssen. Konnte man Durchgang eins noch einigermaßen ausgeglichen gestalten, ging Halbzeit zwei eindeutig an die Gastgeber.

Die Einheimischen hatten in den ersten 20 Minuten mehrere Eckbälle, die jedoch nicht erfolgreich abgeschlossen werden konnten. Nach 25 Minuten wäre die Gästeführung möglich gewesen, doch Theo Wolf verstolperte die so wichtige Führung. In Spielminute 30 bewahrte Wendelsteins Keeper die Gastgeber vor dem 0:1, indem er einen tollen Abschluss von Jani Stefanik glänzend parierte. Nach einem Konter der Gastgeber, eingeleitet durch Wendelsteins Torhüter, musste Nördlingens Torwart Jakob Langer diese Gelegenheit entschärfen. Mit einem torlosen Unentschieden ging es in die Pause.

Fußball-U15-Bayernliga: TSV Nördlingen schießt in Hälfte zwei nicht einmal aufs Tor

Trotz Anstoß der Rieser in Halbzeit zwei hatten die Gastgeber nach zehn Sekunden schon ihre erste Möglichkeit zur Führung. Im weiteren Spielverlauf bekamen die Franken immer mehr Oberwasser und hatten einige Chancen, doch entweder entschärfte Langer oder die Abschlüsse verfehlten ihr Ziel. Wie es in solchen Spielen oft ist, entschieden Standardsituationen die Partie: Nach einem unnötigen Foul sechs Minuten vor Spielende verteidigten die Rieser den Freistoß in den Strafraum ungenügend, sodass der einheimische Stürmer nur noch einschieben musste. Ähnlich fiel auch das 2:0 nach 70 Minuten, als wieder ein Freistoß von der Mittellinie (!) in den Gästestrafraum geschlagen wurde, dort sich niemand fürs Verteidigen interessierte, der einlaufende Stürmer in aller Ruhe den Ball annahm und gekonnt ins Eck abschloss.

Das Fazit von TSV-Trainer Markus Leister fiel vernichtend aus: „Aufgrund der zweiten Halbzeit eine verdiente Niederlage. Leider haben wir, wie schon während der kompletten Vorbereitung, es nicht verstanden, unnötige Standardsituationen zu vermeiden und aggressiv zu verteidigen und dem Gegner so zu leichten Toren verholfen. Wer es nicht schafft, für Entlastung zu sorgen und in der kompletten zweiten Halbzeit keinen einzigen Torschuss abgibt, braucht sich auch nicht zu wundern, dass man in der Bayernliga keine Punkte bekommt. Wenn wir dies nicht schleunigst in den Griff bekommen, wird es sehr, sehr schwer werden, in dieser Liga bestehen zu können.“ (AZ/jais)

TSV Nördlingen U15: Langer; Leimer, Dammer, Schwamm, Eisen, Kober, Kirchenbaur, Gießl, Wolf, Stefanik, Baumann (61. Akgün); Einwechselspieler: Schildenberger, Rößner, Sieber, Betz (ETW)