Nördlinger U15 holt den ersten Auswärtssieg

Ihre ersten drei Auswärtspunkte konnte die Fußball-U15 des TSV Nördlingen mit einem 2:1-Sieg beim Tabellennachbarn aus Schwabach entführen. In einem von beiden Seiten schwachen Spiel gab es kaum Höhepunkte zu notieren. Fehlpass an Fehlpass reihte sich, sodass gar kein Spielfluss zustande kam.

So war es auch nicht verwunderlich, dass ein toller Weitschuss von Emil Eisen aus 22 Metern zum 1:0 für die Gäste nach 16 Minuten einschlug. Mit dieser knappen Führung ging es dann auch in die Pause. Gleich nach der Pause wäre der zweite Treffer für die Rieser möglich gewesen, aber Stefaniks Hereingabe fand keinen Abnehmer. Aus dieser Szene heraus entwickelte sich der Ausgleichstreffer für die Gastgeber, als die TSV-Abwehr es versäumte, einen langen Ball konsequent zu klären und diesen dem einheimischen Stürmer sogar noch auf dem Silbertablett servierte. Den ersten Abschluss konnte Keeper Jakob Langer noch klären, doch den Nachschuss, wieder völlig freistehend, nicht mehr (39.).

U15 des TSV Nördlingen siegt gegen Schwabach

Weiter brachten die Gäste ihre fußballerischen Möglichkeiten nicht auf den Platz und erarbeiteten so sich keine Abschlussmöglichkeiten. Daher musste ein Standard in Minute 63 für den 2:1-Führungstreffer herhalten. Schildenbergers gut getimter Freistoß fand den Kopf von Jani Stefanik, der einnicken konnte. Die Gastgeber versuchten noch zum Ausgleich zu kommen, was ihnen aber nicht mehr gelang. Fazit von Trainer Markus Leister: „Das einzig Positive heute für uns sind die Punkte gegen einen direkten Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt. Fußballerisch haben wir im Moment enorme Probleme, uns Abschlusssituationen zu erarbeiten, und unsere Defensivschwächen sind auch heute bestraft worden.“ (lei/jais)



Aufstellung TSV U15: Langer (TW); Zinsmeister, Dammer, Berie (ab 60. Schildenberger), Kober, Eisen, Gießl (ab 53. Kirchenbaur), Leimer (ab 48. Drexler), Wolf (ab 36. Schwamm), Stefanik, Erdogan (ab 65. Rößner). Betz (ETW).