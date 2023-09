U15-Fußballer des TSV Nördlingen gehen hoffnungsvoll in neue Saison

Die Schützlinge von Max Leister und Fritz Strauß haben eine starke Vorbereitung hinter sich. Die neue Saison in der Bezirksoberliga beginnt am Samstag.

Die Spieler der Fußball-U15 des TSV Nördlingen mit ihren Trainern Max Leister und Fritz Strauß freuen sich, dass nach der anstrengenden Vorbereitung am kommenden Samstag beim TSV Schwabmünchen die Punktrunde in der Bezirksoberliga startet.

Innerhalb der vergangenen zwei Wochen gewannen die TSVler gegen den FC Lauingen hoch mit 13:0 und gegen die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach überzeugend mit 6:0. Unter der Woche konnte dann der FC Gundelfingen mit 5:2 bezwungen werden. Einen kleinen Dämpfer gab es am Samstag, als das Team mit 0:5 gegen die SG Quelle Fürth verlor. Die Niederlage fiel zu hoch aus, was auch am verletzungsbedingten Ausfall mehrerer Akteure lag. Aber schon am Sonntag zeigten die Spieler eine gute Reaktion, als sie in Wendelstein mit 2:0 gewannen.

Beflügelt durch die erfolgreiche Vorbereitung auch gegen höherklassige Gegner hoffen die Spieler auf eine erfolgreiche und hoffentlich verletzungsfreie Spielzeit in der Bezirksoberliga Schwaben. Das erste Heimspiel steigt am Sonntag, 24. September, um 12 Uhr gegen die SpVgg Kaufbeuren. (jos/jais)