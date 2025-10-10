Nördlinger U15 ohne Chance beim Spitzenreiter

Mit einer deftigen 2:7-Klatsche gegen Tabellenführer FC Illertissen musste die Fußball-U15 des TSV Nördlingen schon die dritte Auswärtspleite der Bayernligasaison einstecken.

In den ersten 15 Minuten konnten die Rieser den Spitzenreiter noch in dessen Hälfte beschäftigen. Doch mit dem 1:0 durch Arda Kartal (17.) nahm das Unheil nach eigenem Einwurf seinen Lauf. Das 2:0 (Kartal) und 3:0 (David Vilusic) fiel jeweils nach ähnlichem Muster, als Nördlingen einen weiten Ball nicht verteidigen konnte und Lemmy Betz im Eins-gegen-Eins chancenlos war (25./30.). Das erste der Tor der Rieser erzielte Diyar Erdogan (34.) nach guter Balleroberung von Emil Eisen.

Fußball-U15-Bayernliga: Nördlinger Defensive ist gegen Illertissen nicht Bayernliga-tauglich

Vier Minuten nach Wiederbeginn der nächste Nackenschlag für den TSV, als man wieder nach einem eigenen Einwurf das 4:1 durch Kartal nach einem Konter kassierte. Sechs Minuten später fiel das 5:1, als Louis Szentpeteri eine Ecke unbedrängt aus sieben Metern direkt in die Maschen setzte. Den zweiten Treffer für die Rieser erzielte Jani Stefanik, der sich gut behaupten konnte und präzise abschloss (55.). Die Tore zum 6:2 (62., Kartal) und 7:2 (66., Leart Selimi) wurden wieder durch lasches Zweikampfverhalten begünstigt. (AZ/jais)

TSV Nördlingen U15: Betz; Zinsmeister, Dammer (49. Leimer), Schwamm (46. Schildenberger), Kober, Eisen, Kirchenbaur (36. Gießl), Wolf (36. Rößner), Berie, Stefanik, Erdogan (65. Sieber). ETW: Langer.