TSV-U16 bezwingt den bisherigen Tabellenführer Augsburg

Nach dem spielfreien Wochenende hat die Fußball-U16 des TSV Nördlingen mit den Trainern Bitomski/Römer/Michel den bisher ungeschlagenen Tabellenführer TSV Schwaben Augsburg empfangen. 3:2 siegten die Rieser durch die Tore von Thomas Halbich (2) und Mika Römer.

Mit kleinen Veränderungen in der Startelf stand die U16 erst etwas tiefer, während Augsburg über die Außen versuchte, zu Torchancen zu kommen. In der 12. Minute traf durch Simon Wiedemann zur 0:1-Führung. Der Heimelf gelang es im ersten Drittel nur zweimal über die linke Seite vorn gefährlich zu werden. Nach dem ersten Drittel zeigten auch die taktischen Wechsel bei der U16 Früchte. Das Team war von Beginn an besser im Spiel. Thomas Halbich und Constantin Fromann drückten mit Tempo immer wieder nach vorne. Einen Freistoß in der 57. Minute für den TSV verwandelte Mika Römer sehenswert aus 25 Metern direkt zum 1:1-Ausgleich.

U16 des TSV Nördlingen gewinnt gegen Schwaben Augsburg

Der Jubel hielt nur kurz, denn im Gegenzug traf Schwaben erneut durch Wiedemann wieder zum 1:2. Geschockt war die U16 davon nicht und lief weiter an. Belohnt wurde der Kampf durch den Ausgleich in der 60. Minute durch Halbich. In der 114. Minute belohnte sich das Team für den Einsatz und ging in Führung. Halbich ließ den Gästekeeper noch aussteigen und lupfte den Ball eiskalt ins Tor. Einmal entschärfte Nevio Pugel noch einen Schuss der Augsburger mit einer starken Parade.

Die letzten Minuten wurden ruppiger und der Unparteiische Manuel Ostermeyer (FC Maihingen) hatte reichlich zu tun, um Ruhe reinzubekommen. Kurz vor Schluss zeigte der Schiedsrichter den Gästen noch eine Gelb-Rote Karte wegen Meckerns. Die gute Leistung wurde am Ende mit einem Heimsieg belohnt. Weiter geht es für die U16 am nächsten Spieltag am kommenden Sonntag um 14 Uhr. Hier ist man zu Gast beim TSV Königsbrunn. (röm/jais)



Aufstellung TSV U16: Pugel; Khraizat, Römer, Reichert, Rieger, Randi, Stüber, Maurer, Reicherzer, Bachmann, Rothbauer. (Einwechslungen: ab 26. Minute Hölzle, ab 36. Minute Fromann, Halbich, Bely.