U17-Bezirksoberliga: 5:2-Auftaktsieg für den TSV Nördlingen

Plus Die zweite Mannschaft des FC Memmingen muss sich der Nördlinger U17 deutlich geschlagen geben. Ersatztorwart Dibrani erweist sich als starker Rückhalt.

Zum Punktspielauftakt in der schwäbischen B-Junioren-Bezirksoberliga hat der Nachwuchs des TSV Nördlingen beim FC Memmingen II mit 5:2 (1:1) gewonnen. „Gleich mit einem Sieg in die Saison zu starten, war wichtig. Die Vorbereitung war gut, auch wenn die Ergebnisse nicht immer gepasst haben“, meinte ein zufriedener Trainer Kazim Temizel.

Da beide U17-Torhüter Max Brandner und Norwin Thum urlaubsbedingt fehlten, musste der 14-jährige Muhammed Dibrani zwischen die Pfosten. „Er hat seine Sache gut gemacht, bei den Toren kann er nichts machen“, lobte Temizel den C-Jugendlichen. Die Rieser gingen nach fünf Minuten bereits in Führung, als Simon Käser eine Ecke einköpfte. Bereits fünf Minuten später der Ausgleich, als Emir Hastürk auf Matthis Loi spielen wollte, der Memminger Kapitän Tim Schütz dazwischen ging und ins kurze Eck traf. Nach dem 1:1 folgte eine etwas schwächere TSV-Phase. „Es fehlte die Bewegung, wir haben nicht schnell gespielt und wir ließen uns den Schneid abkaufen“, so Temizel.