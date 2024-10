Erster Bayernliga-Sieg für Nördlingens U19

Der Fußball-U19 des TSV Nördlingen ist der erste Sieg in der Bayernliga gelungen. Am Tag der Deutschen Einheit bezwang die Elf der Trainer Ricarda Kießling und Fabian Schmidt den Würzburger FV 04 mit 2:0 (1:0).

Vor einer stolzen Kulisse mit über 120 Zuschauerinnen und Zuschauern im Gerd-Müller-Stadion erwischten die Rieser den deutlich besseren Start in die Partie. Nach einem Eckball von Niklas Pichlmayr stand Spielführer Max Forisch am zweiten Pfosten goldrichtig und köpfte den Ball zur 1:0-Führung ein (8.). Während den Gästen im Spielaufbau wenig gelang, kam die TSV-Elf über eine stabile Defensivarbeit zu Torchancen. Nach Ecke hatte Silas Mack die Großchance, die Führung zu erhöhen (19.). Aus kurzer Distanz schob er den Ball knapp am Pfosten vorbei. Nach einer weiteren Chance von Pichlmayr (25.) kamen die Gäste zu ersten nennenswerten Torchancen. TSV-Keeper Jose Hüttner entschärfte mit einer Fußabwehr den Schuss aus kurzer Distanz (34.) und fünf Minuten später konnte sich der Röckinger wieder mit Reflex auf der Linie nach Torschuss der Gäste beweisen.

Fußball-U19-Bayernliga: Auch U18-Aushilfespieler glänzen bei Nördlinger Sieg

Nach der Pause verteidigten die Rieser Jungs weiter nach vorne und konnten oftmals Ballgewinne im Zentralbereich zu Gegenangriffen einleiten. Den Gästen gelang in der zweiten Halbzeit wenig. TSV-Stürmer Jonah Lang bekam eine Zeitstrafe nach Foulspiel (53.) und gerade in dieser wichtigen Phase gelang dem TSV der zweite Treffer. Nach Balleroberung im Mittelfeld setzte Jona Maile mit Pass nach außen Forisch in Szene. Dieser zog von rechts nach innen und sein satter Flachschuss landete im langen Toreck zur verdienten 2:0-Führung. Danach spielte die TSV-U19 Angriff um Angriff weiter. Das längst fällige 3:0 blieb jedoch aus.

Mit Johannes Hesko, Theo Peter und Julian Röthinger kamen neue Offensivkräfte ins Spiel. Käser und Meister als Hilfskräfte der U18 lieferten defensiv eine Glanzleistung ab und trugen somit bei zum verdienten Heimsieg. TSV-Trainer Fabian Schmidt nach dem Schlusspfiff: „Glückwunsch an die Jungs und das ganze Team! Es war die beste Saisonleistung bisher. Nun steht in Neumarkt die nächste Herausforderung an. Es gilt genau mit dieser Einstellung und Leistung von heute dort anzuknüpfen! Dank gilt auch meiner Trainerkollegin Ricci, die während meiner Abwesenheit das Team zielgerichtet auf das heutige Heimspiel top vorbereitet hat!“ (AZ/jais)

TSV Nördlingen U19: Hüttner; Wundel, Meister, Ochs, Forisch, Drallo, Barta (63. S. Käser), Mack, Pichlmayr (90. Peter), Lang (74. Hesko), Maile (87. Röthinger). Auf der Bank: Lipp, Behringer, ETW Okun.