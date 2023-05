U19 des TSV Nördlingen feiert die Meisterschaft in der Bezirksoberliga

Plus Zwei Spieltage vor Saisonende hat sich die Nördlinger U19 den Meistertitel der Bezirksoberliga gesichert. Coach Göttler spricht von einem "kleinen Wunder".

Die Fußball-U19 des TSV Nördlingen hat zum Heimspiel die U19 des 1. FC Sonthofen empfangen und dabei ihre starke Saison gekrönt. Der 2:0-Erfolg macht den Aufstieg der jungen Rieser in die Landesliga Bayern Süd perfekt. Mit ihrer aktuellen Bilanz von acht Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage sowie einem Punktedurchschnitt von 2,5 pro Spiel tüteten die A-Junioren des TSV 1861 Nördlingen zwei Spieltage vor Schluss hochverdient die Meisterschaft in der Bezirksoberliga-Schwaben-Meisterrunde ein.

Schnell wurde klar, dass das Heimspiel zur Geduldsprobe wird, denn die Gäste aus Sonthofen agierten äußerst passiv und verteidigten ausschließlich in der eigenen Spielfeldhälfte. Auch aus einer Zeitstrafe gegen Pirmin Wegele (22.) konnten die Gastgeber kein Kapital schlagen. In der 74. Minute sorgte Jan Reicherzer dann für die Erlösung, als er mustergültig von Jannik Prpic bedient wurde. Exakt zehn Minuten später war es erneut das Duo, dass für die endgültige Entscheidung sorgte. Nachdem Jannik Prpic noch im Eins-gegen-Eins gegen den gegnerischen Torwart Leonhard Schmid scheiterte, konnte Jan Reicherzer den Abpraller nutzen und auf 2:0 erhöhen. Dieser Treffer bedeutete zugleich den Schlusspunkt der Partie, die unter der sicheren Leitung von Schiedsrichter Ralf Sedlatschek (SpVgg Deiningen) stand.