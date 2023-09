Fußball

07:30 Uhr

U19-Fußballer des TSV Nördlingen erobern die Tabellenspitze

Plus Der TSV-A-Jugend gelingt ein 4:1 gegen Schalding-Heining in der Landesliga Bayern Süd. Auch drei Stunden Anfahrt schwächen die Nördlinger nicht.

Artikel anhören Shape

Die Fußball-U19 des TSV Nördlingen ist am zweiten Spieltag beim Bayernliga-Absteiger SV Schalding-Heining angetreten. Trotz Kunstrasen und einer dreistündigen Fahrt zum weitesten Auswärtsspiel siegten die Gäste mit 4:1 und übernahmen damit die Tabellenführung in der Landesliga.

Die jungen Rieser fanden schnell in die Partie. In der 33. Minute konnte Bastian Köninger einen Fehler des gegnerischen Torhüters Philipp Röckl nutzen und ins leere Tor zum 0:1 einschieben. Fabian Reischl sicherte den Hausherren in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (47. Minute) den Ausgleich. Beide Mannschaften gingen mit einem bis dato gerechten Unentschieden in die Kabine.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .