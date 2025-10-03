Nördlinger U19 bricht den Bann mit erstem Sieg

Der TSV Nördlingen hat am sechsten Spieltag der Fußball-U19-Landesliga den ersten Saisonsieg gefeiert. Der 1:0-Erfolg bei der SpVgg GW Deggendorf war zwar glücklich, weil das Siegtor durch Nikolas Milicevic erst in der zweiten Minute der Nachspielzeit fiel, er war aber mehr als verdient.

Die U19 durfte die weite Fahrt nach Niederbayern in dem Omnibus zurücklegen, den normalerweise die Bayernligamannschaft benützt. Das motivierte die Kayis-Schützlinge zusätzlich. Bereits in der ersten Halbzeit hätten die Gäste in Führung gehen müssen, vor allem Milicevic vergab beste Möglichkeiten. Zwischen der 64. und 86. Minute wechselte TSV-Trainer Kemal Kayis fünfmal. „Es war das erste Punktspiel, in dem mir alle Spieler zur Verfügung standen, insbesondere die Abwehrspieler Jonas Meister und Emir Hastürk“, erklärte Kayis.

Ab der 80. Minute wollten es die Gäste wissen und öffneten die Deckung. Zwangsläufig kamen die Einheimischen zu zwei dicken Chancen, die sie aber leichtfertig liegen ließen (85.). Schiedsrichter Michael Popp zeigte eine vierminütige Nachspielzeit an. Zwei Minuten waren davon gespielt, als der eingewechselte Samuel Drallo gefoult wurde und der Freistoß von Drallo von Torwart Lukas Kronfeldner abgewehrt wurde. Milicevic schnappte sich das Spielgerät und traf aus spitzem Winkel zum 0:1-Endstand. Auf der langen Heimfahrt wurde der erste Saisonsieg gebührend gefeiert. (jais)

TSV Nördlingen U19: Milz; Lenz, Brenner, Zinsmeister, Lang, Bruchanov, Schein, Röthinger, Kayis, Milicevic, Prpic. Bank: Meister, Drallo, Käser, Meier, Hastürk