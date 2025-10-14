Nördlinger U19 ist drückend überlegen, verliert aber trotzdem

Eine unnötige 2:3-Niederlage haben die Fußball-U19-Junioren des TSV Nördlingen bei ihrem Gastspiel beim FC Ismaning kassiert. TSV-Trainer Kemal Kayis musste auf die angeschlagenen Janick Brenner und Jonas Meister und die erkrankten Liam Schein und Simon Käser verzichten.

Die Oberbayern gingen in der 27. Minute durch Stefan Lovic in Führung. Das 2:0 erzielte mit dem Pausenpfiff Hlib Mitin, der von einem Missverständnis zwischen TSV-Innenverteidiger Emir Hastürk und Torwart Silas Milz profitierte. „Zu diesem Zeitpunkt hätten wir bereits 5:1 führen müssen, da wir mehrere Eins-gegen-Eins-Situationen, Pfosten- und Lattentreffer hatten. Ich war mir ganz sicher, dass wir mit einem 1:1 in die Pause gehen, und dann passiert sowas“, ärgerte sich Kemal Kayis.

Fußball: Nördlinger U19 holt durch Nikolas Milicevic in Ismaning nochmal auf

Auch nach Seitenwechsel bearbeiteten die Rieser den Gegner von allen Seiten und ließen keine gegnerischen Chancen zu. Bis zur 72. Minute, als Samuel Drallo einen Querpass genau in dem Moment spielte, als die Abwehr einen Schritt nach vorne machte und dadurch Andrej Schneider in Ballbesitz kam und das 3:0 erzielte. „Auch danach hatten wir noch Chancen ohne Ende, wir waren nur noch am und im gegnerischen Strafraum“, schildert Trainer Kayis.

In der 77. Minute verkürzten die Gäste durch ein halbes Eigentor, da Tobias Bettello einen TSV-Schuss noch mit dem Oberschenkel abfälschte (77.) und in der 83. Minute gelang Nikolas Milicevic das 3:2. In der Schlussphase beorderte Kayis seinen Sohn Alper in den Angriff. Nach einem Eckball köpfte er um Zentimeter am Tor vorbei. Wenig später erhielt Kayis noch eine Zeitstrafe nach einem Schubser (90.). „Wir waren zu keinem Zeitpunkt schlechter als der Gegner, im Gegenteil, wir haben sie in Grund und Boden gespielt. Der Sieg war nicht verdient, aber wir haben selber Schuld“, bilanzierte Trainer Kayis.

TSV Nördlingen U19: Milz; Lenz, Zinsmeister, Lang, Hastürk, Bruchanov, Meier, Röthinger, Kayis, Milicevic, Prpic. (Lukas, Drallo, Monzili)