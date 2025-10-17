Nördlingens U19 verspielt Zwei-Tore-Führung

Auch in ihrem vierten Heimspiel in der Landesliga versäumten die Fußball-U19-Junioren des TSV Nördlingen ihren ersten Heimsieg. Dabei führten die Rieser gegen die SpVgg Landshut bereits 3:1, kassierten aber in der Schlussviertelstunde drei Gegentore und verloren 3:4.

Die Rieser gingen nach sechs Minuten durch David Lukas in Führung, der sein erstes Tor für den TSV erzielte. Auch das 2:0 (34.) ging auf das Konto von Lukas. „Wir haben in der ersten Halbzeit sehr gut gespielt“, schilderte Markus Klaus, der den verhinderten Trainer Kemal Kayis vertrat. Eine höhere Führung vergab Nikolas Milicevic, der mit einem schwachen Elfmeter am Torwart scheiterte.

Fußball-U19-Landesliga: Elfmeter bringt Landshut gegen Nördlingen zurück ins Spiel

In der 62. Minute verkürzten die Niederbayern durch Alexander Ruppel auf 2:1. Doch sechs Minuten später stellte Ben Zinsmeister mit einem herrlichen Linksschuss den alten Abstand wieder her. Die TSV-Welt schien in Ordnung zu sein, bis Liam Schein dem Landshuter Lukas Neumeier von hinten in die Beine grätschte. Neumeier verwandelte den Strafstoß sicher (73.). Betreuer Markus Klaus konnte es nicht fassen: „Mit einem völlig unnötigen Elfmeter, da der Ball ins Toraus gegangen wäre, holen wir den Gegner ins Spiel zurück. Daraufhin verlieren wir in den letzten 15 Minuten unsere Ordnung. Jeder spielt irgendwas, aber nicht mehr seine Position.“

In der 80. Minute rettete Kapitän Alper Kayis noch mit dem Kopf auf der Torlinie. Zwei Minuten später war das 3:3 passiert, Gabriel Maier war der Torschütze. Sechs Minuten waren bereits über die Zeit gespielt, als der eingewechselte Thomas Schäffner einen Eckball um 3:4-Endstand einköpfte. Klaus sagte abschließend: „Natürlich war die Niederlage letztlich unglücklich, aber die Spieler müssen lernen, dass sie 90 Minuten ihre Aufgabe erfüllen müssen.“ (jais)

TSV Nördlingen U19: Milz; Lenz, Lukas, Bruchanov, Schein, Käser, Drallo, Meier, Röthinger, Kayis, Milicevic. (Meister, Zinsmeister, Lang, Burtimov, Prpic).