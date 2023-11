Fußball

vor 38 Min.

Überraschung in Nördlingen: Der Spitzenreiter lässt Punkte liegen

Plus Fußball Kreisliga Nord: Wemding verdient sich ein Unentschieden gegen Nördlingen II. Reimlingen unterliegt Buchdorf in verrückter Schlussphase.

Am 15. Spieltag der Kreisliga Nord sind die Mannschaften im Keller direkt aufeinandergetroffen. Mertingen setzte sich dabei in Riedlingen mit 2:0 durch, während Möttingen und Deiningen sich 1:1 trennten. Buchdorf gelang in Reimlingen eine sensationelle Aufholjagd in den Schlussminuten.

TSV Oettingen – FC Maihingen 1:1 (0:0). Nach einem verhaltenen Spielbeginn beider Mannschaften zwang Andreas Lober mit einem Kopfball Gästekeeper Fischer zu einer Glanzparade (19.). Die beste Gästechance war ein 25-Meter-Weitschuss von Gabriel Rutz, der einen Meter über das Heimtor ging (37.). Weitere Torchancen waren auf beide Seiten vor der Pause nicht mehr zu verzeichnen. Auch nach der Pause war die zweikampfstarke Heimmannschaft dem FC Maihingen ein gleichwertiger Gegner. Max Thum nutzte in der 61. Minute eine Chance aus zwölf Metern zur 0:1-Gästeführung. Mit einem wuchtigen Kopfball glich Andreas Lober zum 1:1 aus (68.). Nachdem Nicolas Bee in der 90. Minute nur das Außennetz des Gästetores traf, blieb es bei der gerechten Punkteteilung. Zuschauer: 100. (tsv)

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen