Feine Technik von Alper Kayis rettet Nördlinger U19 einen Punkt

Am siebten Spieltag der A-Junioren Bayernliga Süd empfing die U19 des TSV Nördlingen am Feiertag im Rieser Sportpark den SC Unterpfaffenhofen. Am Ende stand es 3:3.

Die Gastgeber boten eine starke erste Halbzeit und spielten auch in der zweiten Halbzeit bis zum 2:1-Anschlusstor eine gute Rolle. Das 1:0 ging auf das Konto von Alexander Bruchanov (16.), Jonas Meister legte für die Rieser nach (51.). Doch die Gastgeber konnten den Zwei-Tore-Vorsprung nur eine Viertelstunde halten, denn Leon Mehmeti verkürzte auf 2:1. „Mit dem 2:1 haben wir aufgehört zum Fußball spielen, haben nur noch lange Bälle geschlagen und uns auch dem verbalen Niveau der Gäste angepasst“, analysierte Trainer Kemal Kayis.

Das 2:1 (65.) und das 2:2 (75.) durch Louis Heinzmann waren noch abgefälschte Schüsse. Die Gäste gingen danach sogar in Führung, Torschütze war Ilyas Ramhi, wieder mit einem abgefälschten Schuss (86.). Kayis beorderte in den Schlussminuten seinen Sohn Alper in den Sturm. „Ich dachte mir zuerst, was macht der am Sechzehner, fängt da zum Jonglieren an“, wunderte sich der Coach. Doch am Ende der technischen Feinheiten des Kapitäns stand ein Traumtor zum 3:3-Endstand (90.+2). (jais)

TSV Nördlingen U19: Milz; Lenz, Brenner, Meister, Zinsmeister, Lang, Bruchanov, Schein, Kayis, Milicevic, Prpic (Lukas, Käser, Meier, Drallo, Röthinger)