Verband fordert Sport im Freien ohne 2G

Der BFV will klar formulierte Ziele bei den Öffnungsperspektiven.

Für den Bayerischen Fußball-Verband (BFV) hat ein flächendeckender Spielbetrieb im Freien ohne die jetzt noch staatlich verordnete 2G-Einschränkung (geimpft oder genesen) nach wie vor oberste Priorität und bleibt auch weiterhin das erklärte Ziel des Verbandes. „Das muss dann, wenn die zweite Halbserie bayernweit läuft, nach heutigem Stand auch im Bereich des Möglichen sein“, erneuert Vizepräsident Robert Schraudner als Vorsitzender der Corona-Task-Force das, was der BFV bereits im Dezember in einem Schreiben an seine rund 1,6 Millionen Mitglieder in den fast 4600 Vereinen so klar formuliert hatte.

„Wir sind nach über zwei Jahren in der Pandemie an einem Punkt angelangt, an dem es die gerade jüngst immer wieder angekündigten Öffnungsperspektiven endlich auch faktisch braucht. Es müssen in allen Bereichen der Gesellschaft, und damit natürlich auch im gesamten Breitensport, griffige Ziele definiert werden“ sagt Schraudner. Eine dauerhafte Spaltung der Gesellschaft wäre Gift für jeden Mannschaftssport. Es reiche längst nicht mehr aus, nur davon zu sprechen, man müsse diese Ziele auch klar formulieren und den pandemiemüden Menschen das Licht am Ende des Tunnels deutlich aufzeigen, so der BFV-Vizepräsident weiter.

Der Wille dazu müsse für alle erkennbar sein. Schraudner: „Nur so werden wir die Menschen mit auf diese hoffentlich letzte, große und schwere Corona-Etappe nehmen können. Alle Experten sind sich einig, dass sich die jetzt leider stark steigenden Infektionszahlen auf absehbare Zeit umkehren werden.“ Und dann müsse es – wenn es die Lage erlaube – auch möglich sein, Sport im Freien treiben zu können – und zwar ohne die aufwendige und im Amateurfußball nur wenig praxistaugliche 2G-Regelung, betont der Fußball-Funktionär abschließend. (jais)