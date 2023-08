Fußball

vor 32 Min.

Verdient, aber trotzdem ärgerlich: Nördlingen unterliegt Kottern 1:3

Mit 1:3 unterliegen die Nördlinger (in Grün) dem TSV Kottern. Im Bild scheitern Maksimovic (Nummer 7) und Schmidt (Nr. 27) an Kotterns Duchardt.

Plus Der TSV Kottern nimmt drei Punkte aus dem Ries mit. Auch wenn die Niederlage in Ordnung geht, sorgen einige Schiedsrichterentscheidungen für Verdruss.

Von Klaus Jais

Nach dem Galaauftritt gegen den TSV Landsberg folgt die Ernüchterung: Fußball-Bayernligist TSV Nördlingen verlor gegen den TSV Kottern 1:3 (0:1). Der Sieg der Gäste war verdient, wenngleich der Schiedsrichter mindestens zweimal durch seine Entscheidung Tore der Gastgeber verhinderte. „Zieh doch gleich ein rotes Trikot an“, rief ihm ein Zuschauer noch während des Spiels zu.

Der in Urlaub weilende Nördlinger Cheftrainer Karl Schreitmüller wurde von seinen Co-Trainern Mark Merz und Julian Brandt vertreten. Nach exakt 90 Sekunden gingen die Gäste in Führung, als der Ball über mehrere Stationen durch den Strafraum lief, bis schließlich der Japaner Joichiro Shibata mit einem Flachschuss traf. Zwei Minuten später machte sich Schiedsrichter Julian Leykamm (TSV 72 Kleinschwarzenlohe, Gruppe Jura Nord) zum ersten Mal unbeliebt, als er einem regulären Kopfballtreffer von Simon Gruber nach einer Flanke von Nico Schmidt die Anerkennung verweigerte. Nach zehn Minuten wäre Sasa Maksimovic an Dennis Hoffmann vorbeigewesen, doch der Schiri entschied hier auf Stürmerfoul. Dann ließ Torwart Mormone eine Meyer-Flanke aus seinen Fängen, doch Alexander Schröter kam beim Abpraller nicht zum Abschluss.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .