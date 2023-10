Fußball

Vierter Sieg im vierten Spiel für die TSV-U17

Plus Fußball-U17-Bezirksoberliga: Die Nördlinger geben sich auch gegen Wiggensbach keine Blöße und gewinnen mit 4:1. Milicevic trifft doppelt.

Die Fußball-U17-Junioren des TSV Nördlingen haben ihr Heimspiel gegen die (SG) Wiggensbach/Buchenberg mit 4:1 gewonnen. Dabei musste Trainer Kazim Temizel auf Jan Lenz und Lukas Meier verzichten. Auch die Torhüter Norwin Thum und Max Brandner fehlten bzw. waren angeschlagen, sodass der 14-jährige Muhammed Dibrani zwischen den Pfosten stand.

Die Rieser fanden gut ins Spiel und gingen bereits nach acht Minuten in Führung. Alexander Bruchanov spielte in die Mitte, wo Efe Temizel in die Vorlage rutschte und sein erstes Saisontor erzielte. Die Gastgeber zwangen die Allgäuer zu Fehlern im Aufbauspiel. So bekam Bruchanov das Leder vom Gästetorwart serviert, schoss aber drüber. Nach 20 Minuten war wenig Bewegung im Zentrum, es wurden nur noch lange Bälle gespielt. Die Folge war in der 26. Minute der Ausgleich nach einem Standard, wobei Torwart Dibrani zunächst gut abgewehrt hatte. Den Gastgebern kam die Halbzeitpause gerade recht, weil sie nach dem 1:1 nicht mehr ins Spiel fanden.

