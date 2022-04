Fußball-Vorschau

16:00 Uhr

Drei Kilometer zum Auswärtsspiel in Marktoffingen

Maihingens Kapitän Raphael Stimpfle (links) beim Vorrundenspiel gegen Reimlingen. Am heutigen Freitag treffen die Kontrahenten erneut aufeinander, am Sonntag geht es für den FCM zum Nachbarn Marktoffingen.

Plus Wenn es am Sonntag in Marktoffingen zum Kreisliga-Duell gegen Maihingen kommt, steht für beide Teams viel auf dem Spiel. Der Tabellenzweite muss zusätzlich auch am Freitag ran.

Von Nico Lutz

Die Saison 2021/2022 ist für den FC Maihingen eine Achterbahnfahrt mit Höhen und Tiefen. Nachdem die Mannschaft nach neun Spielen ungeschlagen Tabellenführer war, folgten vor dem Jahreswechsel sechs Niederlagen am Stück, die Euphorie war gebremst. Doch die Rieser haben sich von der Negativserie erholt und sind pünktlich zur entscheidenden Phase der Saison wieder in Form.

