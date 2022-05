Fußball-Vorschau

17:15 Uhr

Dreikampf um die Kreisliga-Meisterschaft

Der FC Maihingen obenauf, hier zu Saisonbeginn im Derby gegen Reimlingen. In dieser Szene klärt Josef Stimpfle am eigenen Strafraum.

Plus In der Kreisliga Nord können Maihingen, Wemding und Hainsfarth noch auf den direkten Aufstieg hoffen. Die Entscheidung wird wohl erst am letzten Spieltag fallen.

Von Nico Lutz

Knapper geht es kaum. Nur einen Punkt Vorsprung hat der FC Maihingen, Tabellenführer der Kreisliga Nord, auf den TSV Wemding. Und wenn der TSV Hainsfarth sein Nachholspiel gewinnt, rücken sie bis auf einen Zähler an Wemding heran. Auch im direkten Vergleich, der bei Punktgleichheit entscheidend ist, hat jede Mannschaft ein Duell gewonnen. Zwei Spieltage vor dem Ende der Saison können also noch drei Mannschaften direkt in die Bezirksliga aufsteigen. Aber wer hält dem Druck stand?

