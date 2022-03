Fußball-Vorschau

Kreisliga-Gipfel: Bester Angriff gegen stärkste Abwehr

Plus Am 17. Spieltag treffen in der Kreisliga Nord die Überraschungsteams aus Wemding und Hainsfarth aufeinander. Beide wollen die Lücke zum Spitzenreiter Möttingen schließen.

Von Nico Lutz

Das Warten hat ein Ende. Die Winterpause in den Fußball-Ligen des Kreises Donau ist vorbei, so auch in der Kreisliga Nord. An den vergangenen beiden Sonntagen fanden fünf Nachholspiele statt, am kommenden Wochenende nehmen wieder alle 14 Teams den regulären Spielbetrieb auf. Dabei kommt es gleich beim Auftakt zu einem Spitzenspiel zwischen dem TSV Wemding und dem TSV Hainsfarth (Samstag, 15.30 Uhr), die auf Platz zwei und drei der Tabelle stehen.

