Schicksalspartien für den TSV Mönchsdeggingen

Plus In der englischen Woche warten vorentscheidende Spiele auf den Tabellenletzten der Fußball-Kreisklasse Nord 1, den TSV Mönchsdeggingen. Die Hoffnungen ruhen auf einer Vereinsikone.

Der TSV Mönchsdeggingen ist mit einem neuen Trainer in das Jahr 2022 gestartet. Wobei „neu“ das falsche Wort ist: Jürgen Bergdolt übernimmt den Posten bereits zum vierten Mal, bis zum Ende der Saison soll der 55-Jährige seinen Heimatverein vor dem Abstieg bewahren. In der Vorrunde gelangen Mönchsdeggingen nur acht Punkte aus 13 Partien, weshalb Vorgänger Milance Miladinov nach dem 5:5 gegen Monheim entlassen wurde. Trotzdem hat man im TSV-Lager noch Hoffnung auf den Klassenerhalt.