Wallersteiner Mädchen gewinnen Kreismeisterschaft

Wenig Tore fallen bei den Hallenkreismeisterschaften in Oettingen. Im Modus "jeder gegen jeden" setzen sich am Ende die Schülerinnen aus Wallerstein durch.

Die Fußballerinnen der Grundschule aus Wallerstein haben die Hallenfußball-Kreismeisterschaften der dritten und vierten Jahrgangsstufe gewonnen. An dem Turnier nahmen sechs Schulen aus dem Schulamtsbezirk Donau-Ries teil.

Gespielt wurde im Modus "Jeder gegen jeden". Angespornt durch die lautstarke Unterstützung der zahlreichen Zuschauerinnen und Zuschauer zeigten die Spielerinnen großen Einsatz. Weil in den 15 Begegnungen nur insgesamt 15 Tore fielen, waren viele der Spiele an Spannung kaum zu überbieten. Am Ende gewann die Mannschaft aus Wallerstein (10 Punkte, 4:2 Tore) knapp vor den Vertretungen der Grundschule-Mitte aus Nördlingen (9/2:0) und Oettingen (8/4:1). Auf den weiteren Plätzen folgten die Schulen aus Riedlingen (5/2:2), Mertingen (3/2:6) und Löpsingen (2/1:4). (AZ)

