Fußball-Nachlese: Die einen siegen knapp, die anderen überdeutlich

Plus Der 3:2-Erfolg für die neue Frauen-SG Wechingen/Alerheim sorgt für Freude bei Trainerin Stähle. Athletik Nördlingen hingegen siegt so hoch wie nie zuvor.

Von Nico Lutz

Es lief bereits die dritte Minute der Nachspielzeit, als die Fußballerinnen der SG Wechingen/Alerheim nach einer umkämpften Partie gegen den FSV Reimlingen doch noch einen 3:2-Erfolg feiern durften. Melanie Bengesser schoss ihre Mannschaft zum Derbysieg, der laut Trainerin Gudrun Stähle „so spät glücklich, aber trotzdem verdient“ war.

Dabei begann die Partie denkbar ungünstig für die SG, bereits nach einer Minute geriet man in Rückstand. „Den Start haben wir verschlafen, danach sind wir gut in die Partie gekommen und haben in der 9. Minute eine Antwort gefunden“, so Stähle. „Nach dem Ausgleich haben wir mehr Spielanteile gehabt, Reimlingen wurde durch Konter gefährlich und verschoss einen Elfmeter.“ Nach der Pause drehte Wechingen die Partie, doch auch diese Führung hielt nur kurz, ein individueller Fehler führte eine Minute später zum Ausgleich der Reimlinger Spielerinnen. „In den letzten 20 Minuten war es ein Spiel auf ein Tor, nach mehreren Chancen, darunter ein Lattentreffer, konnten wir uns doch noch belohnen“, freut sich Stähle.

