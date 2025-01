Das sind die Winter-Transfers der Fußballer im Donau-Ries

Der Vereinswechsel bei Fußball-Amateuren kann generell nur in zwei Wechselperioden stattfinden. Ausnahmen sind möglich, zum Beispiel, wenn der Spieler nachweislich sechs Monate nicht mehr Fußball gespielt hat. Momentan herrscht die Wechselperiode II, also die Abmeldung beim bisherigen Verein vom 1. Juli bis 31. Dezember und Eingang des Passantrages bis spätestens 31. Januar. In der Region stehen schon einige Transfers fest.

Klaus Jais Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Transfers Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Wechselperiode Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis