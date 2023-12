Weiße Weste Donau-Ries bringt Fußballern 23 Hektoliter Freibier

Plus Die erste Saison des Fußball-Wettbewerbs ist in der Winterpause – Zeit für eine Zwischenbilanz und Nachfrage bei den Mannschaften, wie sie ihr Freibier nutzen.

Es ist Halbzeit bei der Weißen Weste Donau-Ries. Der Wettbewerb von Rieser Nachrichten, Donauwörther Zeitung und Fürst Wallerstein Brauhaus belohnt in dieser Saison erstmals Fußballmannschaften aus dem gesamten Landkreis Donau-Ries für jedes Spiel zu null. Wer ohne Gegentor bleibt, bekommt einen Gutschein für einen Kasten Weizen, Bier oder Alkoholfreies aus dem Sortiment des Fürst Wallerstein Brauhauses geschenkt. Und da ist seit Saisonbeginn einiges zusammengekommen – einige der „Spitzenverdiener“ aus Utzwingen, Deiningen und Münster geben Einblick in die Verwendung ihrer Gewinne.

Insgesamt 232 Spiele zu null weist die Statistik für die Donau-Rieser Fußballmannschaften aus – für den Wettbewerb zählen die Ergebnisse der ersten Mannschaften der Männer und Frauen. Entsprechend viele Gutscheine für Bierkisten hat das Fürst Wallerstein Brauhaus ausgegeben, 2320 Liter Bier hat die Weiße Weste Donau-Ries so schon an den Fußballer und die Fußballerin gebracht.