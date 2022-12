Weiter ungeschlagen: U19 mit gutem Start in BOL

Nördlinger U19 holte einen 3:1-Sieg gegen die U18 des FV Illertissen.

Die Fußball-U19 des TSV 1861 Nördlingen bleibt auch im dritten Spiel der BOL Schwaben Meisterrunde ungeschlagen und startet mit sieben Punkten aus drei Spielen gut in die neu formierte Liga. Schiedsrichter Andreas Schaudig (SpVgg Ederheim) verhängte insgesamt sieben gelbe Karten.

Bereits in der 16. Minute vollendete Jan Reicherzer einen Konter nach Hereingabe von Robin May und stellte somit früh auf 1:0. Es war eine ausgeglichene Partie, kein Team war klar überlegen – doch kurz vor der Pause drückte Robin May den Ball zum 2:0 über die Linie, nachdem er von Niklas Rothgang bedient wurde. Trotz dieses Zwei-Tore-Vorsprungs war das Spiel noch nicht entschieden, der U18 des FV Illertissen gelang in der 71. Minute aus vermeintlicher Abseitsposition der 2:1-Anschlusstreffer durch Uran Rexhaj.

Bastian Köninger sorgt für die Entscheidung zugunsten des TSV Nördlingen

Doch für die endgültige Entscheidung sorgte Bastian Köninger, der in der 93. Minute souverän in die rechte untere Ecke abschloss. Zweikampfstärke, Wille und Leidenschaft waren der Schlüssel zum 3:1-Heimerfolg der A-Junioren des TSV 1861 Nördlingen. Am heutigen Samstag, 3. Dezember, gastiert die U19 beim 1. FC Sonthofen. (gö/jais)

Aufstellung TSV-U19: Bonn (TW); Schmid, Rothgang, Truffelini, Bickelbacher (ab 89. Minute Bischof), Thum, Siebachmeyer, Tänzer (ab 60. Minute Köninger), May (ab 78. Minute Eireiner), da Cunha Pimenta (ab 66. Minute Prpic), Reicherzer (ab 78. Minute Nowatschek).