Wen sich Donau-Rieser Fußballkenner jetzt auf der DFB-Bank wünschen

Plus Fußballexperten der Region begrüßen einhellig die Trennung von Hansi Flick als Fußball-Bundestrainer. Mehrere Nachfolger werden genannt – der Favorit ist klar.

„Wir brauchen eine Aufbruchstimmung, dann ist auch wieder die Begeisterung im Fußballvolk da“: Fußball-Kreis-Spielleiter Wolfgang Beck bringt auf den Punkt, was Spieler, Trainer und Funktionäre im Landkreis von der Nationalmannschaft erwarten. Wenn es um die Freistellung von Hansi Flick als Bundestrainer geht, gibt bei den Fußballexperten aus der Region keine zwei Meinungen.

Beck sieht die Freistellung von Flick „längst überfällig“. Der „nette Hansi“ habe zu viel experimentiert. „Und Trennungen sind immer schwierig“, sagt der Kreis-Spielleiter. Er sehe die Probleme damit aber längst nicht behoben. Die Mannschaft sei offensichtlich gespalten. Das habe man seit 2018 nicht in den Griff bekommen. Beck hätte einen ganz persönlichen Trainer-Wunschkandidaten: Felix Magath. Der wäre geeignet, „den Druck hoch zu halten“.