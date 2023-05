FSV Reimlingen gewinnt das Spitzenspiel der U17-Juniorinnen gegen den TSV Oettingen.

Das Spitzenspiel der Fußball-U17 Juniorinnen hat der FSV Reimlingen mit 3:2 gegen den TSV Oettingen gewonnen. Zahlreiche Zuschauerinnen und Zuschauer sahen ein temporeiches und abwechslungsreiches B-Juniorinnen Spiel im Kampf um die Tabellenspitze.

Beide Mannschaften schenkten sich nichts und es ging fast pausenlos hin und her. Bereits nach fünf Minuten traf Anna Rösch zur Führung für die Gastgeber. Danach drängten die Oettingerinnen auf den Ausgleich und erspielten sich mehrere vielversprechende Chancen, doch auch die Heimelf blieb stets gefährlich. Ein vermeintliches Abseitstor der Gäste wurde nicht anerkannt. In der 30. Minute fiel der verdiente Ausgleich durch die quirlige Isabel Schmutterer. Mit dem Unentschieden ging es in die Halbzeit.

U17-Frauenfußball: Reimlinger Mädels drehen die Partie

Nach dem Wechsel schaltete Rebecca Schneck nach einem Einwurf am schnellsten und erzielte die zwischenzeitliche Führung für die Gäste. Die Reimlinger Mädels steckten nicht auf und kamen in der 66. Minute durch ein sehenswertes Tor von Diana Bissinger zum Ausgleich. Eine Unachtsamkeit in der Oettinger Hintermannschaft nutzte erneut Bissinger zur Reimlinger Führung (70.).

Die tapferen Gäste warfen danach alles nach vorn, doch der verdiente Ausgleich wollte nicht mehr fallen. Beide Trainer Michael Sandig (FSV) und Robert Straka (TSV) waren sich nach dem Spiel einig: Das war Werbung für den Mädchenfußball im Ries. (str/jais)