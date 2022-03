Wertingen besiegt TSV-Zweite im Test

Plus Wertingen gewinnt das Vorbereitungsspiel gegen Nördlingens U23 mit 1:0. Wie das Spiel verlief.

Die beiden Punktspiele in der Fußball-Bezirksliga Nord zwischen dem TSV Wertingen und der U23 des TSV Nördlingen gewannen jeweils die Schröter-Schützlinge. Jetzt trafen sich die Vereine zu einem Vorbereitungsspiel und diesmal gewann Wertingen 1:0.