Wertingen gegen Holzkirchen: Fünf Siege gegen fünf Niederlagen

Daniel Kienle (in Blau-Gelb) erzielte bei der 1:4-Niederlage gegen Jettingen sein erstes Saisontor. Mit der Nummer fünf Dominik Bobinger vom SV Wörnitzstein-Berg.

Plus Beim Bezirksliga-Tabellenführer TSV Wertingen ist der SV Holzkirchen am Sonntag krasser Außenseiter. Trainer Buser erklärt, was er von seiner Elf erwartet.

Von Klaus Jais

Nach dem amtierenden Vize-Meister VfR Jettingen ist nun die einzig verlustpunktfreie Mannschaft der Liga, der TSV Wertingen, der nächste Gegner des SV Holzkirchen. Somit trifft eine Mannschaft mit bisher ausschließlich Siegen auf eine mit nichts als Niederlagen. Die Aufgaben werden also nicht leichter für den SVH. Spielbeginn auf dem Wertinger Judenberg ist am Sonntag um 15 Uhr.

Holzkirchens Spielertrainer Philipp Buser blickt auf die 1:4-Niederlage gegen Jettingen zurück: „Wir kamen sehr gut ins Spiel und hatten deutlich mehr Spielanteile in den ersten Minuten. Allerdings brachten uns dann ein simpler langer Ball und ein Stellungsfehler in der Verteidigung in Rückstand. Anschließend zeigten wir eine gute Moral und erarbeiteten uns einige gute Möglichkeiten, dies wurde dann durch Daniel Kienles erstes Saisontor belohnt.“ Völlig unverständlich sei es aber für ihn, dass erneut ein simpler langer Ball und ein Stellungsfehler nur eine Minute später das 1:2 bedeuteten.

