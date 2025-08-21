Weiße Weste Donau-Ries: Alles neu im dritten Jahr

Die Null muss stehen, dann winkt Freibier: Wenn ab dem kommenden Wochenende wieder in allen Fußballligen der Region der Ball rollt, haben auch alle ersten Fußballmannschaften – Männer wie Frauen – eine Chance auf Freigetränke aus dem Hause Wallerstein. Im dritten Jahr des Fußball-Wettbewerbs „Weiße Weste Donau-Ries“ von Rieser Nachrichten, Donauwörther Zeitung und Fürst Wallerstein Brauhaus gibt es wieder attraktive Preise – und einige Neuerungen im Ablauf.

Wie bisher kann jedes Team aus dem Landkreis Donau-Ries, das seinen Kasten sauber hält, sich über einen Kasten Bier oder andere Getränke aus dem Wallersteiner-Sortiment freuen. Die Ergebnisse des Spieltags werden von der Redaktion ausgewertet und die Spiele, in denen eine erste Fußballmannschaft ohne Gegentor geblieben ist, gezählt. Die aktuellen Zu-null-Spiele und die Weiße-Weste-Tabelle erscheinen dann immer in der Tageszeitung vom Dienstag und sind am Montag online auf www.rieser-nachrichten.de und www.donauwoerther-zeitung.de einsehbar.

Weiße Weste Donau-Ries: Was in der dritten Saison neu ist im Fußball-Wettbewerb

Mit den Erfahrungen der ersten beiden Jahre haben die Wettbewerbs-Organisatoren ein paar Änderungen eingeführt. Ab dieser Saison werden die Gutschein für die Bier- beziehungsweise Getränkekisten nicht mehr einzeln nach jedem Spieltag verschickt, sondern am Ende der Saison gesammelt ausgegeben.

Jeder Verein kann seinen Gutschein für die erspielte Anzahl an Bierkästen beim „Tag der Vereine“ am Montag, 8. Juni, ab 19 Uhr im Festzelt Bayernland bei Familie Schöniger auf der Nördlinger Mess‘ abholen. Hierbei findet dann auch, wie schon dieses Jahr, die feierliche Preisverleihung für die Mannschaften mit den meisten Spielen ohne Gegentor auf der Bühne statt. Zusätzlich gibt es an diesem Abend für jeden anwesenden Spieler, Funktionär oder Fan, der vom Verein für den Abend angemeldet wurde und zwischen 19 und 20 Uhr am Platz ist, eine Maß Freibier vom Fürst Wallerstein Brauhaus. Ein eigenes Programm mit Musik und Überraschungen wird die Preisverleihung im Festzelt abrunden.

Neuer Sonderpreis „Goldene Null“ für Mannschaft mit der längsten Zu-null-Serie

Eine weitere Neuerung ergibt sich beim Sonderpreis. In der dritten Saison der Weißen Weste Donau-Ries wird erstmals die „Goldene Null“ ausgespielt. Hier bekommt der Verein, der über das Jahr die längste Zu-null-Serie am Stück hatte, nochmal einen 30-Liter-Gutschein vom Fürst Wallerstein Brauhaus.

Ansonsten läuft der Wettbewerb ab wie gehabt. Am Ende der Spielzeit werden die drei ersten Plätze der Gesamtwertung ausgezeichnet. Bei gleicher Platzierung am Saisonende bekommt der niederklassigere Verein den Vorzug. Bei Gleichstand von gleichklassigen Clubs entscheidet die Platzierung in der Ligatabelle: Wer besser abgeschnitten hat, steht auch bei der Weißen Weste vorne.

Die Preise für die drei besten Mannschaften:

1. Platz: Freikarten für ein Bundesligaspiel der 1. oder 2. Liga – weitere Informationen zum Spiel werden auf www.weisse-weste-donauries.de veröffentlicht.

2. Platz: Ein Spanferkel für den Saisonabschluss.

3. Platz: Zehn Trainingsbälle für die neue Spielzeit, gesponsort von Intersport Sieber in Nördlingen.

Der Verlauf des Wettbewerbs und der aktuellen Stand sind jederzeit auf www.rieser-nachrichten.de und www.donauwoerther-zeitung.de sowie auf der neugestalteten Webseite weisse-weste-donauries.de mitzuverfolgen. Die Rieser Nachrichten, die Donauwörther Zeitung und das Fürst Wallerstein Brauhaus wünschen allen Vereinen eine verletzungsfreie Saison und viel Erfolg im dritten Jahr der Weißen Weste Donau-Ries!