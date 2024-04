Wieder keine Punkte für die Maihinger Fußball-Damen

Frauenfußball-Bezirksoberliga: Das Heimspiel gegen Kaufbeuren geht mit 2:5 verloren. Trotzdem ist die Torhüterin eine der besten Maihingerinnen auf dem Platz.

Wieder haben es die Maihinger Fußballerinnen nicht geschafft, wichtige Punkte zu verbuchen. Das ersatzgeschwächte Team war beim 2:5 (1:2) gegen die SpVgg Kaufbeuren 60 Minuten lang gut im Spiel, um am Ende doch mit leeren Händen dazustehen. Trotz der fünf Gegentreffer zählte Torhüterin Leonie Wassermann zu den besten FC-Spielerinnen.

Maihingen begann optimal, denn mit ihrem Schuss aufs Tor erzielte Alica Böhnle schon in der zweiten Spielminute das 1:0. Doch auch die Gäste verwandelten ihre erste Tormöglichkeit nur sechs Minuten später durch Paula Eichinger zum frühen Ausgleich. Das leichte Chancenplus der weiteren Spielminuten konnten die Gäste nicht verwerten. Es gab aber durchaus auch Maihinger Möglichkeiten, so in der 10. Minute, als Emily Uhl einen Freistoß von Carolin Stimpfle geschickt annahm, aber geblockt wurde. Die folgende Ecke von Alica Böhnle verpassten drei FC-Spielerinnen.

Frauenfußball-Bezirksoberliga: Kaufbeuren setzt Maihingen unter Druck

Die Allgäuerinnen wurden zunehmend stärker, waren körperlich sehr präsent und spielstark und setzten die FC-Damen gewaltig unter Druck. Nur mit einem Foul war Emily Uhl nach 20 Minuten zu halten, der Freistoß von Alica Böhnle aus gut 20 Metern war zu unplatziert. In der 34. Minute das 1:2: Ein Weitschuss von Laura Zech senkte sich über Leonie Wassermann unerreichbar ins Tor. Die Ausgleichschancen noch vor der Pause hatten Emily Uhl, die im Strafraum von einer Abwehrspielerin gebremst wurde, und Alica Böhnle, deren Freistoß von halb links knapp über die Latte strich.

Drei Minuten nach Wiederanpfiff traf der FCM, wieder nach Eckball, was wegen Abseitsstellung jedoch keine Bedeutung hatte. Dafür zählte der Treffer von Melanie Senz zum 2:2 in der 54. Minute: Nach einem Freistoß konnte die Torhüterin den Schuss von Lena Wiedemann noch abwehren, den Abpraller beförderte Senz dann über die Linie zum 2:2. Der erhoffte Maihinger Aufschwung blieb in der Folgezeit aber aus. Dafür wurden die Gäste wieder stärker und suchten zunehmend ihr Glück in Weitschüssen. Das führte in der 65. Minute zum Erfolg: Das 2:3 war ein Schuss aus gut 30 Metern von Laura Zech, der unter der Latte einschlug.

Maihinger Torhüterin Wassermann zeigt eine starke Leistung

Zunehmend mehr gefordert war in der Folge Heimkeeperin Leonie Wassermann, die mit klasse Aktionen das Spiel offen hielt. Machtlos war sie beim 2:4, als Paula Eichinger kurz vor dem Strafraum frei abziehen konnte und platziert wieder knapp unter die Latte traf (75.). Den FC-Spielerinnen war damit der Zahn gezogen und die Großchance zum Anschlusstreffer wurde von Emiliy Uhl vergeben (80.). Ihre Erfolgsserie mit Weitschüssen setzten die Allgäuerinnen mit dem 2:5 fort (82.) und nahmen einen verdienten Sieg mit nach Hause. (AZ)

Lesen Sie dazu auch

FC Maihingen: Wassermann; L. Wiedemann, C. Stimpfle, Herrle, J. Wiedemann, L. Stimpfle, Senz, Enslin, E. Uhl, Böhnle, Seitz, Leberle, Hofmann, Beck.