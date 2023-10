Fußball

11:40 Uhr

Wieso sich Nördlingen II oben festsetzt und Megesheim nur Spektakel kann

Maximilian Beck schildert, was den TSV Nördlingen II in dieser Saison so stark macht.

Plus Unsere Fußball-Nachlese: Der Bezirksliga-Absteiger Nördlingen II übernimmt die Tabellenspitze der Kreisliga, A-Klassen Aufsteiger Megesheim wird in Mauren zerlegt.

Gefühlt erst gestern sind die Mannschaften des Landkreises in die Saison 2023/24 gestartet und doch ist das erste Drittel der Spielzeit schon wieder Geschichte. Nach sieben Jahren in der Bezirksliga hat der TSV Nördlingen II seine ersten zehn Partien in der Kreisliga Nord hinter sich. Startschwierigkeiten sind für die junge Mannschaft wohl ein Fremdwort, am vergangenen Sonntag schnappte sich die Mannschaft des neuen Trainers Karl-Heinz Schüler dank eines 8:2-Erfolgs gegen die SG Buchdorf/Daiting die Tabellenspitze. Tatkräftig mitgeholfen hat dabei Maximilian Beck, der nach seiner Einwechslung zur Pause, als es noch 1:1 stand, drei Tore beisteuerte. Wie er die Situation einschätzt.

„Bis zur Halbzeit war es eng. Doch wir haben einen guten Start in den zweiten Durchgang erwischt und uns mit schnellen Toren freigespielt. Danach ist Buchdorf etwas eingebrochen und wir konnten aufgrund einer effizienten Chancenverwertung einen hohen Sieg feiern“, so Beck. Für ihn und seine Mannschaftskollegen ist es bereits das siebte Spiel ohne Niederlage, wodurch man an Alerheim, die schon eine Partie mehr absolviert haben, vorbeiziehen konnte.

