Zeigt Nördlingen endlich ein gutes Heimspiel gegen Kirchanschöring?

Voll konzentriert: Torwart Alverik Montag hatte großen Anteil am Auswärtssieg in Erlbach. Hier hält er einen Kopfball von Christopher Obermeier (Nummer 5).

Plus Fußball-Bayernliga: Der kommende Gast nahm bisher gerne die Punkte aus dem Ries mit. Doch die Form der Nördlinger spricht dafür, dass damit jetzt Schluss ist.

Von Klaus Jais

Zu Besuch beim Fußball-Bayernligisten TSV Nördlingen ist an diesem Samstag mit dem SV Kirchanschöring das Team, das in der Bayernliga Süd derzeit den 14. Tabellenplatz und somit den ersten Relegationsrang einnimmt. Mit fünf Unentschieden sind sie die Remiskönige der Liga. Ab sofort wird nicht mehr um 17 Uhr gespielt, sondern der Anpfiff durch Schiedsrichter Xaver Fabisch (SV Seehausen, Gruppe München-Süd) erfolgt bereits um 15.30 Uhr. Für die Nördlinger ist das Spiel die Chance, die bisher schwachen Heimleistungen gegen Kirchanschöring wiedergutzumachen. Das Momentum ist jedenfalls aufseiten der Rieser.

Momentan stehen elf Punkte auf der Habenseite der Gäste – sicherlich nicht das, was deren Erwartungen entspricht. Schließlich beendeten die Oberbayern die vergangene Saison auf Platz sechs. Zudem wartet der SVK seit sieben Partien auf einen Sieg, eine Negativserie, die wohl baldmöglichst beendet werden soll. „Hoffentlich nicht heute im Gerd-Müller-Stadion. Unser Team muss daher absolut gewarnt sein, denn die letzten beiden Heimspiele gegen unseren heutigen Gast gingen, teilweise mit sehr schwachen Leistungen, verdient mit 3:4 bzw. 2:3 verloren. Hier muss unsere Mannschaft heute von Beginn an hellwach sein, um nicht wie in der Vergangenheit schnell in Rückstand zu geraten“, sagt Nördlingens Fußball-Abteilungsleiter Andreas Langer.

