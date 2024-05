Fußball

Zeit für den Endspurt: So ist die Ausgangslage in den Ligen

In den Ligen wird es im Endpsurt spannend: Alerheim und Nördlingen II (links) wollen aus der Kreisliga Nord aufsteigen, der SV Mauren in der Kreisklasse Nord 1 (rechts). Auf den Abstiegskampf schaut dagegen Marktoffingen (Mitte).

Plus Fünf Spiele vor Ende der Saison geht es in den Ligen der Region um den Auf- und Abstieg, wir stellen alle Szenarien vor

Von Nico Lutz

Am ersten Mai werden im Ries zahlreiche Maifeiern abgehalten und die Arbeiterbewegung gefeiert, doch auch auf dem Fußballplatz hat dieser Tag eine Bedeutung. Denn die Saison dauert ab dem ersten Mai noch genau einen Monat, die allesentscheidende Phase hat also begonnen. Vor den letzten fünf Spielen stehen die meisten Entscheidungen im Kampf um Aufstieg und Abstieg noch aus, Zeit für einen Überblick.

Die wohl spannendste Ausgangslage findet sich in der Kreisliga Nord. Der TSV Nördlingen II hält im Kampf um den Aufstieg die Pole-Position, Alerheim hat einen Punkt weniger und schon ein Spiel mehr absolviert. Außerdem haben die Nördlinger den direkten Vergleich für sich entschieden. Im Rückspiegel der SG Alerheim könnte der FC Maihingen noch gefährlich werden, was den Relegationsplatz angeht. Den Bezirksliga-Absteiger trennen sechs Punkte von Rang Zwei, sieben müsste man aufgrund des verlorenen direkten Vergleichs mit Alerheim aufholen, hilfreich ist, dass auch „Moing“ noch ein Nachholspiel hat. Das einzige direkte Duell findet am drittletzten Spieltag zwischen Maihingen und Nördlingen statt.

