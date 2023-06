Fußball

Zwei Spieler verlassen den TSV Nördlingen zum TSV Rain

Plus Der TSV Rain holt sich zwei Spieler vom TSV Nördlingen. Warum einer von ihnen wechselt.

Karl Schreitmüller, der Trainer des Fußball-Bayernligisten TSV Nördlingen, hatte es schon befürchtet, dass einige Spieler dem Werben des TSV Rain beziehungsweise des SV Wörnitzstein-Berg nachgeben könnten. Aktuell sind es zwei Spieler, die beim TSV Rain kürzlich ihre Unterschrift leisteten.

Julian Bosch und Etienne Perfetto wechseln zum Ligakonkurrenten, wobei man abwarten muss, ob der TSV Nördlingen und der TSV Rain beide in der Bayernliga Süd eingruppiert werden. Denn aus der Regionalliga Bayern steigen mit dem TSV Rain, der SpVgg Hankofen-Hailing, dem SV Heimstetten und dem FC Pipinsried ausschließlich südbayerische Vereine ab. Und der TSV Nördlingen als nördlichster Südverein muss befürchten, in die Bayernliga Nord eingruppiert zu werden. Julian Bosch, 24, spielt seit der Saison 2016/17 beim TSV Nördlingen, unterbrochen durch ein Jahr in der U19 des FV Illertissen.

