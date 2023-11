Fußball

vor 17 Min.

Zwei Überraschungen in der Kreisliga Nord

Zwei Mannschaften, zwei Gefühlslagen: Während die Oettinger (im linken Bild in Rot: Benedikt Deubler) immer weiter durchgereicht werden, erhebt sich der FSV Marktoffingen (im rechten Bild in Blau: Daniel Peiker) wie Phönix aus der Asche.

Plus Fußball-Nachlese: Während der TSV Oettingen in eine Krise rutscht, hat sich Marktoffingen eindrucksvoll befreit. Die Trainer äußern sich zu den Gründen.

Von Nico Lutz Artikel anhören Shape

Mit fünf Niederlagen am Stück ist der FSV Marktoffingen in die Kreisliga-Saison gestartet und hatte damit wenig Hoffnung auf eine sorgenfreie Runde. Nachdem die Rieser bereits in der Vorrunde nur über die Relegation die Klasse gehalten hatten, war man auf den erneuten Abstiegskampf gefasst. Doch wie schon in den vergangenen Jahren hat der FSV auch richtig starke Phasen, so auch jetzt. Ganz anders ist die Lage derzeit beim TSV Oettingen, der nach neun Spielen ohne Sieg in eine veritable Krise geschlittert ist.

Gegen die SG Buchdorf/Daiting blieben die Marktoffinger nicht nur zum fünften Mal in Serie ungeschlagen, sondern sorgten mit dem furiosen 6:0-Erfolg für Aufhorchen. „ Buchdorf ist eine der spielstärksten Mannschaften der Runde. Sie sind total offensiv ausgerichtet und vergessen dabei etwas die Defensive, das haben wir ausgenutzt. Wenn Buchdorf in Führung geht, wird es für uns schwer, weil sie sehr laufstark sind und permanent Druck machen. Chancen haben sie allerdings kaum herausgespielt“, erklärt FSV-Coach Klaus Kirchenbaur. Die Leistungssteigerung des FSV zeigt sich allein an den beiden Partien der Rückrunde, denn nach einem 0:6 am ersten Spieltag gegen Reimlingen kam Marktoffingen in Reimlingen zu einem 3:3, gegen Buchdorf hatte man das Hinspiel noch mit 0:3 verloren. „Im Vergleich zur Vorrunde waren nun wichtige Spieler mit an Bord, zudem haben wir aktuell eine ganz andere Fitness und viel Selbstvertrauen“, so Kirchenbaur.

