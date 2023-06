Fußball

13:00 Uhr

Zwei Vorbereitungsspiele für Nördlingens Bayernliga-Fußballer

Plus Der TSV Nördlingen testet am Wochenende gegen Wörnitzstein-Berg und Aindling. Zwei neue Gesichter und eine lange vermisste Kraft sind aktuell im Training dabei.

Fußball-Bayernligist TSV Nördlingen ist am Wochenende zweimal im Einsatz: An diesem Samstag spielen die Rieser ihr erstes Testspiel beim Bezirksligisten SV Wörnitzstein-Berg, und am Sonntag wartet der Landesliga-Neuling TSV Aindling auf die Schreitmüller-Truppe. Beide Spiele beginnen um 15 Uhr. Drei frische Kräfte haben vergangene Woche am Training teilgenommen: ein Neuling aus Bosnien-Herzegowina, ein alter Bekannter und der lange verletzte Kapitän.

Der SVW/B belegte in der zurückliegenden Saison in der Bezirksliga Nord den fünften Platz. Zeitweise sah es so aus, als könnten die Schützlinge von Trainer Bernd Taglieber um den zweiten Platz mitspielen, aber von den fünf letzten Spielen wurde nur eines gewonnen. In der neuen Saison wollen die Kreisstädter offensichtlich eine noch bessere Rolle spielen, denn auf dem Transfermarkt wurde ordentlich zugepackt: Vom FC Ehekirchen kam Torwart Samuel Biehler, vom TSV Meitingen Raffaele Peuser, und vom TSV Rain wechselte Regionalliga-Stammspieler Blerand Kurtishaj an die Donau. Ebenfalls beim TSV Rain, aber in der U19-Mannschaft, spielte Max Göttler. Auch Michael Knötzinger hatte zuletzt seinen Spielerpass beim TSV Rain; der Ex-Nördlinger soll die Rolle des spielenden Co-Trainers übernehmen. Vom Bezirksligisten FC Gundelfingen II wechselten Jonas Veh und Adriano Friebel zum SVW/B. Beide sind 19 Jahre alt, Veh bestritt 20 Spiele in der Bezirksliga, und Friebel hatte acht Einsätze. Spielertrainer ist Dominik Bobinger; der 32-jährige Zirgesheimer spielte bereits vergangene Saison bei der Donauwörther Stadtteilmannschaft.

