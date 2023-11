Fußball

27.11.2023

Zweimal Rot spielt dem TSV Nördlingen in die Karten

Felix Käser traf per Kopf zur 1:0-Führung für den TSV Nördlingen (in Grün), wie das Bild zeigt. Foto: Dieter Mack

Plus Gegen Türkspor Augsburg erkämpfen sich die Bayernliga-Fußballer des TSV Nördlingen eine Pausenführung und letztlich einen Sieg. Die Gäste schwächen sich selbst.

Von Nico Lutz

Eisige Temperaturen und Schneeregen konnten 340 Zuschauerinnen und Zuschauer am Samstagnachmittag nicht davon abhalten, das letzte Spiel des TSV Nördlingen vor der Winterpause im Gerd-Müller-Stadion anzuschauen. Der TSV belohnte seine Fans mit dem achten Heimerfolg der Saison, ein früher Treffer und zwei Platzverweise gegen die Augsburger in Durchgang zwei spielen den Hausherren dabei in die Karten.

Nach der Auswärtsniederlage in Landsberg veränderte TSV-Trainer Karl Schreitmüller seine Anfangself auf zwei Positionen, Torhüter Alverik Montag wurde zum Jahresende mit einem weiteren Einsatz belohnt, Julian Brandt erhielt den Vorzug gegenüber Manuel Meyer. Ebendieser Brandt bereitete bereits nach sechs Minuten die erste Chance vor, aber Alexander Schröter setzte die Volleyabnahme deutlich am Tor vorbei. Doch wie so oft in dieser Spielzeit ließ das erste Nördlinger Tor nicht lange auf sich warten, in der 10. Minute nickte Felix Käser eine Ecke von Jens Schüler wuchtig an die Unterlatte und ins Tor.

