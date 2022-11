Zwischenbilanz: So stehen die Teams in der B-Klasse Nord da

Plus Nach kontroverser Achterrunde im Vorjahr wurde die Liga neu sortiert. Amerdingen/Hohenaltheim hat zwei Verfolger. Zwei Teams scheinen schon im Niemandsland zu sein.

Während die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar in vollem Gange ist, ruht der Ball auf den Sportplätzen der Amateurmannschaften. Die Winterpause gibt Anlass, ein erstes Zwischenfazit für die Ligen der Region zu ziehen. Den Beginn macht die B-Klasse Nord, die nach vielen Diskussionen im Vorjahr wieder umstrukturiert wurde und dadurch zehn neue Mannschaften beheimatet.