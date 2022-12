Fußball

10:30 Uhr

Zwischenbilanz: Viel Spannung in der A-Klasse zur Winterpause

Plus Der SV Megesheim führt die Tabelle zur Winterpause an, hat aberseine Verfolger rankommen lassen. Ein Team zeigt eine kuriose Hinrunde.

Von Nico Lutz Artikel anhören Shape

Im Vorjahr bot die A-Klasse Nord wenig Spannung im Auf- und Abstiegskampf, an beiden Tabellenenden waren die Verhältnisse früh klargestellt. Dieses Jahr bahnen sich in der Rückrunde spannendere Konstellationen an, trotzdem zeigen sich erste Tendenzen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .